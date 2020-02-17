Вашингтон, , 11:54 — REGNUM Один из игроков Dreams создал в конструкторе пародию на Red Dead Online. Об этом 16 февраля на Reddit сообщил пользователь с ником iferraz2.

Созданная игра иронизирует на тему частых вылетов Red Dead Online. При её запуске геймеры могут несколько минут поуправлять персонажем-ковбоём, после чего они получают сообщение об ошибке сервера.

Напомним, Red Dead Online — это многопользовательский спин-офф игры Red Dead Redemption 2. Его релиз состоялся в 2018 году.

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