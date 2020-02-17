Чебоксары, , 11:53 — REGNUM В Чувашии в 2019 году «наиболее загрязненными» продовольственными продуктами как по микробиологическим, так и физико-химическим показателям оказались мясные продукты. Об этом говорится на сайте управления Роспотребнадзора по республике по итогам годового контроля за соответствием пищевых продуктов требованиям законодательства.

В ведомстве отмечают, что в 2019 году в целом показатели качества и безопасности пищевых продуктов «оставались стабильными». Всего в прошлом году взято на исследование около 2,5 тыс. проб, из них доля неудовлетворительных сократилась по сравнению с 2018 годом с 0,7% до 0,2%.

На соответствие микробиологическим показателям проверено более 14,5 тыс. проб пищевых продуктов, при этом доля неудовлетворительных выросла с 2,3% до 2,5% (среднероссийский показатель — 3,9%).

«Наиболее загрязненными были мясные продукты (5,7%), кулинарные изделия (2,8%), продукты переработки птицы (2,6%)», — констатируют в управлении.

Доля неудовлетворительных проб по физико-химическим показателям сократилась с 2,7% до 2%. Наибольшая доля также приходится на мясные продукты (4,3%), на втором месте — молочные продукты в части наличия растительных жиров (2,1%).