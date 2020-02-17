Минск, 17 февраля 2020, 11:57 — REGNUM Около 200 китайских студентов разместят в минском областном центре медицинской реабилитации «Загорье», сообщило 17 февраля информационное агентство БелТА.
На время карантина студентам организуют индивидуальную форму обучения. Все медработники центра прошли дополнительную подготовку.
Напомним, во время новогодних каникул в Китай с территории Белоруссии всего выехали 920 студентов.
Читайте ранее в этом сюжете: В Белоруссии для студентов из Китая организуют карантин — Минздрав