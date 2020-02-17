Минск, , 11:57 — REGNUM Около 200 китайских студентов разместят в минском областном центре медицинской реабилитации «Загорье», сообщило 17 февраля информационное агентство БелТА.

«Здесь могут быть размещены около 200 китайских студентов. Но нужно учитывать тот факт, что мы разделяем потоки, чтобы те, кто прилетел вместе, вместе и наблюдались. И, соответственно, даже если остаются свободные места в комнате, но кто-то прилетает через два-три дня, мы их будем заселять уже в отдельные комнаты», — рассказал представитель учреждения Владимир Караник.

На время карантина студентам организуют индивидуальную форму обучения. Все медработники центра прошли дополнительную подготовку.

Напомним, во время новогодних каникул в Китай с территории Белоруссии всего выехали 920 студентов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Белоруссии для студентов из Китая организуют карантин — Минздрав