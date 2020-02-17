Найроби, , 11:53 — REGNUM Правительство Кении привлекло иностранных экспертов на борьбу с вторжением пустынной саранчи, которое до сих пор затронуло 17 округов. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

«Кения не является страной [которая сталкивается с проблемой нашествия] пустынной саранчи, и у нас нет большого опыта, поэтому нам нужны партнеры с необходимым опытом борьбы с этим видом. Вот почему мы объединяем силы», — сказал Дэвид Мванги, глава отдела защиты растений в министерстве сельского хозяйства Кении.

По его словам, марокканский специалист вошел в группу по обучению служащих Национальной молодежной службы (NYS) по наземному контролю над саранчой.

Мванги сказал, что они будут использовать ручное распыление инсектицидов и навесное оборудование. В то же время, по его словам, воздушное распыление инсектицидов также будет продолжаться.

По его словам, правительство Кении заручилось поддержкой 120 поставщиков консалтинговых услуг по борьбе с саранчой, и ожидается, что к ним присоединятся 600 военнослужащих штата Нью-Йорк.

Между тем, по сообщениям экспертов, на Кению надвигается гуманитарный кризис, связанный с размножением и распространением пустынной саранчи. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), вторжение саранчи в восточноафриканский регион может превратиться в полномасштабный кризис через несколько недель.