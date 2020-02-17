Оренбург, , 11:49 — REGNUM В Перми суточный объем вывозимого снега с городских улиц составил 20 тыс. кубометров, тогда как обычно в течение суток вывозят 10−15 кубометров. Объемы увеличены по распоряжению мэра Дмитрия Самойлова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

В краевой столице в среднем работает более 200 единиц снегоуборочной техники днем и около 300 ночью. С начала зимы с улиц вывезено около 830 тысяч кубометров снега.

Увеличение объемов вывоза снега связано с прогнозируемым потеплением до двух градусов по Цельсию выше ноля. Перед предстоящим потеплением коммунальщикам необходимо максимально вывезти снег, складированный на обочинах дорог.

Стоит отметить, что 16 февраля врио главы региона Дмитрий Махонин в Instagram оставил запись: «На Тихом Компросе, похоже, ждут весну, чтобы снег растаял сам. Пора кому-то вспомнить, что нужно убирать город». Пользователи оставили комментарии, что город убирают очень плохо. Снег не вывозится, тротуары в снегу, сугробы на обочинах. Между тем, согласно отчетам чиновникам Пермь готова к снегопадам, техники достаточно.