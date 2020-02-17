Сафоново, Смоленская область, , 11:44 — REGNUM В Смоленской области суд закрыл дело в отношении бывшего заведующего Сафоновского межрайонного отделения ОГУЗ «Смоленское областное бюро судебно-медицинской экспертизы», ранее возбуждённое по ч. 1 ст. 285 УК РФ — «Злоупотребление должностными полномочиями». Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области.

По версии следствия, в период с 2016 год по 2019 год на территории Сафоновского, Дорогобужского и Холм-Жирковского районов под контролем фигуранта дела работал индивидуальный предприниматель, занимавшийся организацией похорон.

«Бывший заведующий бюро судебно-медицинской экспертизы требовал от родственников умерших оплачивать ему лично платные ритуальные услуги, а в случае если граждане заключали договор с другими ритуальными компаниями, подозреваемый требовал расторгнуть договор и заключить с подконтрольным ему ИП. При отказе граждан с предъявляемыми условиями, подозреваемый максимально затягивал сроки выдачи тел умерших», — уточнили в СК.

В ходе расследования подозреваемый признал свою вину в полном объёме и возместил ущерб государству. Суд прекратил дело в отношении фигуранта, назначив ему судебный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Между тем, напомнили в СКР, ранее мужчина был признан виновным в посредничестве во взяточничестве. Ему назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере миллиона рублей.