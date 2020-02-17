Ульяновск, , 11:43 — REGNUM В управление Роспотребнадзора по Ульяновской области стали меньше писать жалобы, при этом больше всего обращений касаются жилищных условий и реализации мусорной реформы. Такие данные приводятся на сайте ведомства.

В 2019 году в Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области поступило 3995 обращений, что на 26,5% меньше, чем было в 2018 году (5438). В том числе более 90% обращений получено в письменной форме. По большинству жалоб даны разъяснения.

В структуре жалоб в области надзора за санитарно-эпидемиологическим благополучием наибольшую долю составили обращения в связи с условиями проживания в жилых помещениях (21,5%), по мусорной реформе (11,7%) и качеству питьевой воды, водоснабжения населения (10,1%). Значительную долю также составили жалобы на состояние атмосферного воздухе (8,4%), эксплуатацию производственных и общественных помещений (8,2%), шум (7,8%), пищевые продукты, добавки и продовольственное сырье (6,7%), состояние почвы и промышленных площадок (6,4%).

Удельный вес обращений на нарушения прав потребителей за 2019 год уменьшился в сравнении с 2018 годом на 11,3%.