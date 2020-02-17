Москва, , 11:40 — REGNUM Роспотребнадзор готов предложить меры по усилению ответственности за нарушение карантинного режима. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля, об этом заявила глава ведомства Анна Попова.

«Мы готовы будем предложить вам изменения те, которые предложил Владимир Вольфович (Жириновский), по усилению ответственности, по усилению режима карантинных и так далее», — заявила Попова в ходе круглого стола в Госдуме.

В ходе выступления лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести ответственность за нарушение карантинного режима. Он обратил внимание на случаи «побега» из больниц.