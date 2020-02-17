Калуга, , 11:50 — REGNUM В Калужской области случаев заболеваний, вызванных новой разновидностью коронавируса (2019-nCoV), не выявлено. За лицами, прибывшими из Китая, установлено медицинское наблюдение. По данным лабораторных исследований, у жителей области и граждан КНР возбудителя заболевания также не обнаружено. Об этом 17 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

С 10 по 16 февраля в области продолжился подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Всего за неделю зарегистрирован 8 тыс. 631 случай острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и 50 случаев гриппа. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ увеличилась на 18,4%. Единичные случаи гриппа зарегистрированы в Кировском (семь случав) и Людиновском (два случая) муниципальных районах. В Калуге также продолжился подъем заболеваемости ОРВИ. За неделю зарегистрировано 5 тыс. 175 случаев ОРВИ и 41 случай гриппа. Общее число заболевших увеличилось на 14%. Превышение сезонного уровня заболеваемости отмечено у детей до двух лет.

Частота госпитализации больных с симптомами гриппа и ОРВИ в медицинские организации региона увеличилась на 3,8%. С диагнозом ОРВИ в стационары были госпитализированы 137 больных (предыдущая неделя — 132). В Калуге показатель увеличился на 5,9% — с 102 до 108.

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