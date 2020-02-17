Монреаль, Канада, , 11:40 — REGNUM Rainbow Six Siege выйдет на консолях PS5 и Xbox Series X в день их релиза. Об этом 16 февраля сообщил портал Windows Central.

При этом разработчики Rainbow Six Siege планируют добавить в своей проект функцию кроссплея. Так, обладатели PS4 и Xbox One смогут играть вместе с обладателями «консолей нового поколения».

Напомним, релиз PlayStation 5 и Xbox Series X планируется в декабре 2020 года. Точная дата пока не сообщается.

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