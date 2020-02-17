Екатеринбург, , 11:39 — REGNUM Екатеринбургская транспортная инспекция проверит работу маршрута № 059, чьи водители не вышли на работу утром 17 февраля 2020 года. Об этом сообщает «Новый день».

Как заявили изданию в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, проверка займёт два дня. Если информация о нарушениях графика подтвердится, то перевозчику как минимум сделают предупреждение, а в крайнем случае оштрафуют.

До этого в местных СМИ высказывались предположения, что водители могли не выйти на работу вследствие забастовки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в компании-перевозчике заявляли, что перебрасывают на маршрут водителей с других автобусов. Маршрутка № 059 связывает Уралмаш с ЖБИ.

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