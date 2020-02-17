Махачкала, , 11:43 — REGNUM Акцию протеста устроили жители дагестанского села Новое Шангода-Щитлиб — около 100 человек перекрыли поселковую дорогу 17 февраля. Они намерены не пропустить в населенный пункт работников газовых служб, которые собираются перекрыть подачу газа в дома, подлежащие сносу по решению суда.

Напомним, в 2013 году «Газпром» обратился в суд с требованием о сносе 19 домов, которые находятся в опасной близости от линии магистрального газопровода Моздок — Казимагомед в селе Новая Шангода-Шитлиб (подчиняется Гунибскому району, но находится на территории Кумторколинского района). Судебная тяжба длилась несколько лет, в итоге эти дома были признаны незаконными постройками, подлежащими к сносу.

Однако местные жители отказываются признавать свое жилье самостроем и не намерены отдавать его под снос. По их словам, эти дома были построены ими в 1970-х годах, а газопровод проложили позже — в 1980-х годах.

В июне 2018 года суд поддержал заявление жителей Шангода-Шитлиб об отсрочке исполнения решения суда о сносе жилых строений в зоне магистрального газопровода до 1 марта 2019 года. За это время люди должны были либо переселиться, либо совместно с властями найти иной выход из сложившейся ситуации.

Теперь, по словам местных жителей, в селе хотят перекрыть газ в качестве первичных мер предосторожности для последующего сноса домов. На место протестной акции в районе поселковой дороги к настоящему времени прибыли сотрудники полиции, заместитель главы Гунибского района и депутат парламента Дагестана.

«Если полиция вызовет на подмогу ОМОН, то соберется и остальная часть кутана, и выходцы сел из городов. Также помощь обещают жители соседних сел и сел в Гунибском районе. Чем сильнее будут давить власти, в том числе через органы правопорядка, тем больше людей соберется на сход», — цитирует «Черновик» одного из участников протестной акции.

Он также заверил, что если сотрудники правоохранительных органов попробуют силой разогнать людей, то перекрытие федеральной трассы и выход на площадь неминуемы. Данная информация доведена до главы Гунибского района Мудунгаджи Кадырова и руководителя администрации главы и правительства Дагестана Владимира Иванова.