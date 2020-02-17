Прага, , 11:33 — REGNUM Компания 1C Entertainment работает наз созданием «социально-танцевальной онлайн-игры нового поколения» Soul Dance Party. Об этом сообщалось 16 февраля на официальном сайте проекта.

В Soul Dance Party игроки смогут создать персонажа и отправиться в путешествие по различным мирам. Геймерам предстоит оттачивать свои танцевальные навыки и общаться с другими пользователями.

Альфа-тестирование Soul Dance Party начнётся 24 марта 2020 года. Поучаствовать в нём можно, оставив анкету на официальном сайте игры.

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