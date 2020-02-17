Грозный, , 11:28 — REGNUM Созвучное название Чечни и Чехии не должно пугать власти Чешской республики. Между чехами и чеченцами мало общего. Такое мнение высказал министр министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров.

Таким образом он успокоил премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, который высказал недовольство тем, что в ООН записали название его страны по-английски Czechia. Как считает глава правительства, это может повлечь за собой путаницу.

«В этом случае будут путать Чехию и Чечню… Мне это не нравится. Мы — Чешская Республика. Мы — чехи», — приводит его слова The Wall Street Journal.

По словам Джамбулата Умарова, «чехами» чеченцев называли издавна те, кто пытался сделать из них рабов и «поставить нас на колени». По мнению министра, Андрей Бабиш этим заявлением «видимо, решил понравиться русофобской и чеченофобской публике на Западе».

«Если господину премьер-министру претит тот факт, что он и ему подобные могут быть созвучны с понятием «чеченец», я могу его успокоить словами: пусть они не переживают. Им очень далеко до чеченцев. Чеченский народ несильно будет переживать, если кому-то неприятно называть себя чеченцами», — цитирует Умарова «Говорит Москва».