Кампала, , 11:34 — REGNUM Актриса Никита Перл Валигва, которая стала знаменитой благодаря роли в диснеевском фильме «Королева Катве» о вундеркинде из угандийских трущоб, скончалась в возрасте 15 лет. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, в 2016 году у девушки была диагностирована опухоль головного мозга. После этого режиссер фильма Мира Наир начала кампанию по сбору средств для лечения девочки в Индии, поскольку в Уганде не было необходимого оборудования.

В 2017 году ее опухоль полностью рассосалась, однако в прошлом году врачи обнаружили у нее еще одну опухоль. На момент ее смерти она была старшеклассницей в средней школе Гаяза.

Фильм 2016 года «Королева Катве» был основан на реальной истории Фионы Мутеси, которая начала играть шахматы в возрасте девяти лет, несмотря на то, что не училась в школе. В картине снимались Люпита Ньонго в роли матери и Дэвид Оелово в роли учителя шахмат. Валигва сыграла роль Глории, подруги Фионы, которая объяснила ей правила игры в шахматы.