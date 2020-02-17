Смоленск, , 11:26 — REGNUM 12 водителей, находившихся за рулём в нетрезвом виде, были задержаны 15−16 февраля в Смоленской области, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

«Выявлено 12 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения, девять водителей, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, семь водителей, управлявших транспортными средствами, не имея права управления», — уточнили в ведомстве.

В общей сложности за минувшие выходные, 15−16 февраля, сотрудниками ГИБДД было выявлено 832 административных нарушения Правил дорожного движения.

Добавим, что с 17 февраля в Смоленске стартовало профилактическое мероприятия «Пешеход» — оно проводится в целях стабилизации обстановки с аварийностью до 21 февраля.