Москва, , 11:25 — REGNUM В Москве прошла встреча представителей индустрии кинематографа и анимации, на которой обсуждалось создание образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида». Об этом 17 февраля корреспонденту ИА REGNUM сообщают в пресс-службе фестиваля.

Более 40 представителей этой культурной отрасли обсудили новые инициативы по организации образовательного процесса. Старт работы центра назначен на 2022 год.

Сообщается, что до конца марта пройдут ещё пять подобных встреч с представителями различных культурных областей. Среди них: изобразительное искусство, театр, хореография, музыка, дизайн и архитектура.

Напомним, идею создать киностудию на базе арт-кластера «Таврида» одобрил президент России Владимир Путин. Это произошло в октябре 2019 года во время встречи в выпускниками и преподавателями ВГИКа.

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