Москва, , 11:21 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил разрешить гражданам оставаться дома при отсутствии бюллетеня о болезни, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

«Разрешить гражданам оставаться дома при отсутствии бюллетеня», — предложил Жириновский.

Он также настаивает на жестких требованиях при приеме на работу.

«Не принимать на работу лиц, которые отказываются от прививки против болезни, тем самым они нарушают права других граждан», — отметил парламентарий.

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