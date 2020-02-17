Москва, 17 февраля 2020, 11:21 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил разрешить гражданам оставаться дома при отсутствии бюллетеня о болезни, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.
«Разрешить гражданам оставаться дома при отсутствии бюллетеня», — предложил Жириновский.
Он также настаивает на жестких требованиях при приеме на работу.
«Не принимать на работу лиц, которые отказываются от прививки против болезни, тем самым они нарушают права других граждан», — отметил парламентарий.
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