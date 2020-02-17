Белгород, , 11:22 — REGNUM В мировом рейтинге Webometrics 1 703 место занял Белгородский государственный университет. Вуз поднялся на 70 позиций среди 11 994 университетов со всего мира, сообщили 17 февраля в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Webometrics оценивает вузы по их присутствию в интернете и объёму полезной информации на их сайтах. Белгородский госуниверситет сохранил 23 место среди 1 104 российских вузов и научных организаций.

«Мы видим, что в опубликованном рейтинге ряд ведущих федеральных университетов потерял свои позиции, и делаем выводы о том, на что стоит обратить внимание в перспективе, чтобы сохранить положительную динамику. Отмечу, что за семь лет НИУ «БелГУ» продвинулся в этом авторитетном мировом вебометрическом университетском рейтинге с 1 913 места в 2013 году до 1 703 места в 2020 году», — прокомментировал результаты рейтинга директор Центра развития публикационной активности НИУ «БелГУ» профессор Владимир Московкин.

Наивысшую позицию среди российских вузов занял МГУ им. М.В. Ломоносова — вуз занял 223 место.