Белгород, 17 февраля 2020, 11:22 — REGNUM В мировом рейтинге Webometrics 1 703 место занял Белгородский государственный университет. Вуз поднялся на 70 позиций среди 11 994 университетов со всего мира, сообщили 17 февраля в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Webometrics оценивает вузы по их присутствию в интернете и объёму полезной информации на их сайтах. Белгородский госуниверситет сохранил 23 место среди 1 104 российских вузов и научных организаций.
Наивысшую позицию среди российских вузов занял МГУ им. М.В. Ломоносова — вуз занял 223 место.