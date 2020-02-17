Москва, , 11:19 — REGNUM Роскомнадзор начал блокировать ресурсы phreaker. pro и dublikat. eu за продажу персональных данных жителей России, сообщает 17 февраля пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на указанных ресурсах были доступны к продаже и открытому скачиванию базы, содержащие персональные данные граждан РФ.

В настоящее время операторы связи предпринимают действия по ограничению доступа к данным форумам на территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года стало известно, что персональные данные клиентов ряда российских банков, в частности ОТК Банка, Альфа-банка и Хоум Кредит Банка оказались в открытом доступе. В общей сложности в общем доступе оказались персональные данные 900 тыс. граждан России.

В итоге Роскомнадзор запросил информацию по возможной утечке клиентов банков для анализа ситуации. В реестр нарушителей прав субъектов персональных данных был включен phreaker. pro.