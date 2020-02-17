Пермь, , 11:11 — REGNUM Мэрия Перми объявила новый аукцион на оказание услуг по ремонту набережной Камы от ул. Попова до порта «Пермь». Завершающие работы второго этапа реконструкции оценили в 110 млн рублей. Такова начальная (максимальная) цена лота. Заявки принимаются до 3 марта.

Общая площадь благоустройства составляет почти 30 тыс. квадратных метров. Согласно условиям контракта, подрядчик должен построить площадки для мини-футбола, йоги, фрисби, бадминтона, баскетбола, стритбола, кроссфита, воркаута, уличных тренажеров, тенниса, единоборств, а также оснастить их оборудованием.

На набережной в рамках работ по контракту должны появится павильоны — киоски, туалеты. Подрядчик обязан провести озеленение нижней части набережной.

Ремонтные работы необходимо завершить до 1 сентября 2021 года. Гарантийный срок составит 60 месяцев.