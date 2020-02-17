Волгоград, , 11:11 — REGNUM Свыше одного миллиона рублей за нарушенные обязательства взыскал суд со страховой компании в пользу инвалида в Волгограде. Страховщики настаивали, что приобретённая инвалидность не является страховым случаем, сообщили 17 февраля в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Жительница Волгограда застраховала себя от несчастных случаев. В ноябре 2018 года после перенесённого онкологического заболевания ей была установлена I группа инвалидности. Женщина обратилась в компанию за выплатой страхового возмещения, но ей отказали в компенсации, ссылаясь на то, что заявленное событие не является страховым случаем. Между тем в заключённом договоре нет указаний на различие между наступлением инвалидности от несчастного случая и от заболевания. В документе также не указано, что инвалидность вследствие болезни исключается из числа страховых случаев.

Решением Ворошиловского районного суда Волгограда со страховой компании в пользу женщины взыскана сумма страхового возмещения в размере 819 тысяч рублей, компенсация морального вреда в размере 500 рублей, а также штраф за отказ удовлетворения требований потребителя в добровольном порядке в размере 409,5 тысячи рублей. Ответчик обжаловал это решение, но областной суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.