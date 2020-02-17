Листвянка, , 11:06 — REGNUM Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев выразил благодарность следствию за расследование дела в отношении главы Листвянки, которого заподозрили в выдаче незаконного разрешения на строительство трёхэтажной гостиницы на берегу Байкала.

В официальном сообщении по этому поводу, опубликованной на официальном сайте региона, в частности, сказано: «Я попросил Следственный комитет изучить данный вопрос и благодарен его сотрудникам за оперативность. Говорил и еще раз повторю: никаких незаконных построек в туристической зоне Байкала быть не должно. За этим будем строго следить!».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в середине февраля подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления»), стал глава Листвянки. Он задержан, в администрации Листвянского муниципального образования проведены обыски.

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