Тула, , 11:05 — REGNUM Почётный гражданин города-героя Тулы Эльвира Герасина скончалась 16 февраля на 82-м году жизни, сообщили в пресс-службе администрации города.

Эльвира Герасина родилась в Саратовской области, трудовую деятельность начала в Тульской области медсестрой в здравпункте Липковской больницы. В 1960-х годах работала в Казахстане на освоении целины. В Тулу вернулась в 1980-х и продолжила работать фельдшером. Общий стаж её трудовой деятельности составил более 40 лет. Имела звание «Ветеран труда», была награждена медалью «За освоение целинных земель», юбилейной медалью «За доблестный труд», нагрудными знаками «Ударник коммунистического труда», «Отличник здравоохранения», «Отличник санитарной обороны СССР», занесена в книгу «Женщины Тульского края». В 2008 Эльвире Герасиной было присвоено звание «Почетный гражданин города-героя Тулы».

«Высококвалифицированный специалист, преданный своему делу, активный и неравнодушный человек — такой запомнят Эльвиру Александровну ее коллеги и товарищи. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах!» — говорится в обращении главы города Ольги Слюсаревой и главы администрации Тулы Дмитрия Миляева.