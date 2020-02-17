Москва, , 11:00 — REGNUM Дальнейшие шаги по возвращению на родину граждан РФ, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess, нужно определять после завершения карантина из-за коронавируса. Об этом 17 февраля заявил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.

По его словам, российские граждане находятся пока под карантином и под наблюдением японских врачей.

«Нам надо дождаться завершения карантинных мероприятий для того, чтобы определиться по дальнейшим шагам», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, круизный лайнер Diamond Princess был закрыт на карантин в японском порту Иокогама. На борту находится более 3,6 тыс. человек, в том числе 24 граждан России. По состоянию на 15 февраля, коронавирусом на лайнере заразились 285 человек, граждан РФ среди них нет.

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