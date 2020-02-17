Георгиевск, Ставропольский край, , 11:04 — REGNUM Георгиевский городской суд на Ставрополье осудил бывшего старшего кассира офиса одного из коммерческих банков за систематические кражи. Женщина признана виновной в присвоении денег в особо крупном размере, сообщили ИА REGNUM 17 февраля в пресс-службе суда.

Установлено, что старший кассир банка в период с июня 2016 по июль 2019 года регулярно похищала наличность из кассы офиса. Всего на протяжении этих трех лет она украла из сейфа, установленного в хранилище, более 9 млн рублей.

Похищенные деньги злоумышленница вносила на свой счет в этом же банке, а другие сотрудники офиса ничего не подозревали. Коллегам она сообщала, что эти средства якобы являются ее накоплениями. Частично она выносила деньги с собой и тратила на свое усмотрение.

Обвиняемой назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданский иск о взыскании с бывшего кассира похищенных денег в пользу банка.