Батуми, Грузия, , 10:50 — REGNUM В защиту свободы слова на Общественном телеканале Аджарии 16 февраля выступили представители СМИ и общественных организаций. Об этом сообщает Аджарское телевидение.

По данным журналистов, акции прошли в Батуми и Кутаиси. Протестующие выступили за то, что недопустимо вмешиваться в редакционную политику канала. Они вышли на центральные площади с плакатами «Свободные СМИ без ограничений» и другими.

«Те процессы, которые происходят в Общественном вещателе Аджарии, тревожны и заслуживают внимания. Журналисты канала уже открыто говорят о том, что назначенный недавно директор Георгий Кобахидзе освобождает продюсеров с занимаемых должностей», — рассказал журналистам агентства Report один из участников акции в Кутаиси журналист Ираклий Вачиберидзе.

Стоит отметить, что опасения за происходящее на Общественном телеканале Аджарии общественность стала выражать после апреля 2019 года, когда с должности гендиректора вещателя сместили Натию Капанадзе и поставили Кобахидзе. Он был утвержден членами попечительского совета, входящими в правящую партию «Грузинская мечта».