Дар-эс-Салам, Танзания, , 10:47 — REGNUM Координатор особого подразделения по обеспечению безопасности женщин и детей в Департаменте полиции Танзании Фаид Сулейман заявил, что полиция при сотрудничестве с неправительственными организациями намерена полностью искоренить случаи женского обрезания. Об этом передает газета Nipashe.

Выступая на конференции по борьбе с женским обрезанием, прошедшей в Дар-эс-Саламе, Сулейман сообщил: «мы знаем, что в области Мара будут случаи женского обрезания, и мы намерены бороться с ними до тех пор, пока не сможем гарантировать, что никто не подвергается обрезанию».

Он добавил, что для раннего предупреждения инцидентов полиция сотрудничает с неправительственными организациями, которые представляют необходимую информацию.

Сулейман подчеркнул, что полиция обладает широкими полномочиями, а также развитой сетью общественных агентов, поэтому каждый, кто посмеет подвергнуть своих детей процедуре обрезания, будет отдан под суд. В связи с этим он призвал всех жителей прекратить эту практику.

Кроме того, глава неправительственной организации Hope for Girls and Women Tanzania Роби Самуэлли заявил, что для решения проблемы также необходимо открывать больше кризисных центров, чтобы как можно больше девушек могло обратиться за помощью.

По информации журналистов издания, конференция прошла при поддержке ООН и Евросоюза.

Со своей стороны, представитель Фонда ООН в области народонаселения в Танзании Жаклин Махон заявила, что в организации намерены продолжать поддерживать усилия правительства Танзании по полному искоренению женского обрезания к 2030 году.

Напомним, несмотря на серьезные наказания за проведение процедуры женского обрезания, данная практика продолжает применяться в ряде областей Танзании. По словам экспертов, многие обладающие влиянием политические деятели тайно выступают в поддержку женского обрезания, что приводит к учащению случаев.