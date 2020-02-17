Джакарта, , 10:35 — REGNUM Национальный музей в Джакарте опроверг информацию о том, что здание было затоплено, сообщает информационный портал Detik.

«Действительно, на полу была вода, но это произошло не из-за затопления. Это произошло из-за протечки крыши», — говорится в заявлении национального музея.

Известно, что вода не затронула статуи и исторические объекты в комнате музея.

Напомним, ранее в Twitter появилась информация о том, что индонезийский национальный музей в Джакарте затоплен.