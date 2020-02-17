Орск, Оренбургская область, , 10:49 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области возле ночного клуба произошла массовая драка. Резонансной она стала из-за того, что ее участниками стали сотрудники Следственного комитета и полиции. Под стражу взяты пять молодых людей, которые в клубе отмечали день рождения друга. Все они гражданские и готовились к службе в армии, а затем — в полиции, сообщают СМИ.

Как отмечает портал orsk.ru, по факту драки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих полномочий). Потерпевшими проходят пять следователей. Как утверждают родители арестованных молодых людей, именно следователи стали зачинщиками драки, однако под арестом — гражданские.

По словам родителей, у них в домах прошли обыски, при этом с нарушениями и грубым обращением. Мать одного из обвиняемых отметила, что от всех сотрудников Следственного комитета ощущался запах алкоголя, и все они жевали жвачку.

Взрослые бьют тревогу. Их детям инкриминируют серьезную статью, тогда как компания друзей детства не знала, что дерется со следователями, удостоверений никто не предъявлял. Сам факт драки не отрицают. Обе компании отдыхали в клубе «Ньютон».

Отец одного из обвиняемых считает, что офицеры полиции и Следственного комитета не имели права ввязываться в драку, а должны были ее предотвратить.

Ни в УМВД, ни в СУ СКР по Оренбургской области ситуацию не комментируют.