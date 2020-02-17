Бишкек, , 10:28 — REGNUM Всех лиц, прибывающих в Киргизию из зон с высоким риском заболевания коронавирусом, будут помещать на карантин. Об этом 17 февраля сообщили в посольстве России в Киргизии.

Отмечается, что соответствующее решение принял штаб по предупреждению и недопущению распространения коронавируса в Киргизии. Ограничение также распространяется на граждан России, отметили в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля чартерный рейс авиакомпании Air Astana эвакуировал из КНР 171 гражданина Казахстана и 40 граждан Киргизии. Самолет прибыл в Алма-Ату.

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