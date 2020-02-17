Москва, , 10:21 — REGNUM Самым лучшим фильмом о любви граждане России назвали фильм «Любовь и голуби» (11%). Таковы данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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В пятёрку лучших вошли «Москва слезам не верит» (4%), «Унесенные ветром» (4%), «Титаник» (3%), «Поющие в терновнике» (2%). Также респондентам нравятся «Девчата», «Служебный роман», «Тихий Дон», «Мастер и Маргарита» и др. (по 1%).

Примечательно, что у 23% российских граждан нет любимых фильмов о любви, а 26% затрудняюсь ответить.

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 8 февраля 2020 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пункта. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство граждан России (61%) Верят в любовь с первого взгляда. не верят — 28%.

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