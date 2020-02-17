Вашингтон, , 10:05 — REGNUM Энтузиаст с ником Robo_Killer_v2 воссоздал Fallout 4 в игре-конструкторе Dreams. Своей разработкой он поделился 16 февраля на официальном сайте проекта.

Геймеру удалось повторить графику, врагов, элементы интерфейса и механику стрельбы из оригинальной Fallout 4. Пока в его проекте доступен только небольшой обучающий уровень, но автор пообещал продолжить работу над своей «игрой».

Напомним, Dreams — это видеоигра, созданная британской студией Media Molecule. В ней геймеры могут создавать собственные игры, музыку, изображения и другие виды контента.

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