Москва, , 10:02 — REGNUM В Москве с 17 февраля стала платной парковка на 80 городских улицах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГКУ «АМПП».

Новые платные парковки появились в Беговом, Внуково, Таганском, Басманном, Головинском, Даниловском районах Москвы, а также в Люблино, Марьиной Роще, Митино, Нагатино-Садовниках, Новогиреево, Рязанском, Южнопортовом, Соколиной Горе, Северном и Южном Тушино.

В пресс-службе пояснили, что выбор пал на районы, где жители ощущают нехватку мест для парковки.