Орск, Оренбургская область, , 10:04 — REGNUM В городе Орск Оренбургской области ООО «Вертикаль» выполнило работы по договору о ремонте дорог только на 79−91%. Неисполненными остались работы на 24 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным ведомства муниципальные контракты на ремонт дорог по улицам Краматорской, Станиславского и пр. Мира заключены в августе 2019 года между мэрией и ООО «Вертикаль» и должны быть исполнены в октябре 2019 года. Однако в полном объеме работ не выполнены.

«Ненадлежащее исполнение подрядчиком условий договоров, просрочка исполнения принятых обязательств повлекли угрозу срыва исполнения федеральных, региональных и муниципальных программ и возвращению неизрасходованных денежных средств в бюджеты соответствующих уровней», — сказали в прокуратуре.

В отношении директора организации-подрядчика возбуждено три административных дела. Его требуют привлечь к ответственности за действие (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства. Протоколы направлены для рассмотрения в суд.