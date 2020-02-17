Тюмень, , 09:56 — REGNUM Эвакуированные из Китая в тюменский центр «Градостроитель» жалуются на сырые вещи с плесенью, которые им вернули после санобработки. Об этом сообщает 72.ru.

Напомним, на карантине по коронавирусу в «Градостроителе» с 5 февраля 2020 года находится 144 человека из России и стран СНГ. Перед заселением в центр у них взяли вещи на дезинфекцию. Сейчас подкарантинные готовятся к выписке, которая произойдёт на этой неделе 19−20 февраля. Некоторым выдали влажные вещи и люди не знают, в какой одежде они будут добираться до дома. У одной из девушек, к примеру, полиняла куртка.

«Когда же я получила свой пакетик, мои джинсы были влажными и, как и вся остальная одежда, воняли сыростью. Но потом я обнаружила на них плесень», — сообщила одна из эвакуированные.

Кроме того, размещённые в «Градостроителе» люди сетуют: им обещали дорогу домой самолётом или поездом. Недавно им заявили, что будут билеты только на поезд.