Орел, , 09:53 — REGNUM Реализовать пилотный проект по реализации комплексной реновации старых кварталов на территории Орловской области попросил губернатор Андрей Клычков заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, сообщила пресс-служба правительства региона. Вопрос обсуждался в ходе всероссийского селекторного совещания 14 февраля.

Орловский губернатор, в частности, сообщил, что в регионе до 2025 года планируется расселить 137 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, при этом ещё 120 домов оказались за рамками программы переселения.

Как отметил Клычков, в Орле разрабатывают механизмы комплексной реновации старых кварталов в Орле. В связи с этим губернатор обратился к вице-премьеру правительства РФ с просьбой поддержать данную инициативу с целью реализации на территории области пилотного проекта.

Как напоминает ИА REGNUM, механизмы реновации старых кварталов так или иначе пытаются применять в разных российских регионах. Так, в соседнем Воронеже вот уже почти десять лет действует муниципальная программа сноса и реконструкции ветхого многоквартирного жилищного фонда, которая предполагает привлечение застройщиков к расселению ветхих многоквартирных домов.