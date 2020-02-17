Саранск, , 09:52 — REGNUM В Большеберезниковском районе Мордовии прошла военно-историческая реконструкция, посвященная 78-й годовщине строительства Сурского оборонительного рубежа. По данным местных СМИ, в ней приняли участие 400 человек.

Реконструкция состоялась 15 февраля в селе Николаевка на базе ГКУ РМ «Специальное управление гражданской защиты». К проекту присоединились порядка 400 человек — помимо поисковиков из Мордовии, в ней приняли участие представители военно-исторических клубов из других регионов Поволжья, реконструкторы, музейные работники, юнармейцы, кадеты.

Организаторы проекта отмечают, что военно-историческая реконструкция «Сурский рубеж» проводится с целью популяризации истории Отечества, пропаганды военно-исторического прошлого и патриотического воспитания молодёжи. Подчёркивается, что накануне 75-летия Победы эти события обретают особое значение, демонстрируя реальное отношение к истории и трудовому героизму народа.

Организаторы мероприятия — ГБУ «Мордовский республиканский молодёжный центр», администрация Большеберезниковского района, РМОО «Мордовское республиканское патриотическое объединение «Поиск».

Напомним, впервые реконструкция «Сурского рубежа» состоялась в Мордовии 3 декабря 2017 года: было показано, как люди, живущие во времена войны, копали окопы, делали баррикады и дзоты. Вторая реконструкция прошла в 2018 году. Почин мордовских поисковиков подхватили в Чувашии, где 2 ноября 2019 года впервые прошла реконструкция первых дней строительства линии обороны.

Подробнее: Как в 1941 году строился Сурский рубеж в Чувашии: реконструкция

Как сообщало ИА REGNUM, Сурский оборонительный рубеж и Казанский обвод строились в ряде регионов Поволжья с октября 1941 года по январь 1942 года. Рубежи обороны в случае взятия Москвы должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани. В Мордовии, по разным оценкам, рубеж возводили от 60 тыс. до 80 тыс. жителей.