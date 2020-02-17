Новосибирск, , 09:50 — REGNUM От жителей Сибирского федерального округа в Банк России в 2019 году поступила 291 жалоба на хищения денег с банковских счетов. По сравнению с 2018 годом число обращений выросло на треть, сообщает Центробанк РФ.

Чаще всего жалобы поступали от жителей Новосибирской, Омской областей и Красноярского края. Каждое третье обращение связано с хищениями денег с платёжных карт. Злоумышленники обманом пытаются узнать конфиденциальные данные или вынуждают совершить перевод в их пользу.

«К сожалению, практика показывает, что чаще всего граждане сами говорят злоумышленникам ПИН-код, срок действия карты, трехзначный CVV, CVC код. А значит, нарушают условия договора. Реальные сотрудники банка никогда не будут запрашивать такие данные. Необходимо сохранять бдительность, ведь мошенники всегда пытаются вызвать у жертвы чувство страха, заставить нервничать, действовать здесь и сейчас», — прокомментировал начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.