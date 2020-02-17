Монреаль, Канада, , 09:46 — REGNUM Создатели Rainbow Six Siege рассказали, что ждёт игру в ближайшие два года. Ролик с описанием предстоящих нововведений был опубликован на YouTube-канале компании Ubisoft 16 февраля.

Начиная с третьего сезона пятого года разработчики планируют изменить «классическую» схему обновлений для игры. Так, с каждым новым крупным обновлением в Siege будет появляться только один новый оперативник вместо двух.

При этом авторы проекта обещают вводить регулярные изменения игровых механик, чтобы вносить разнообразие в Siege. Боевой пропуск, обновлённые карты и тематические ивенты, в свою очередь, будут выходить также, как и в предыдущих сезонах.

Напомним, Rainbow Six Siege — это тактический соревновательный шутер от компании Ubisoft. Его релиз состоялся в 2015 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Metro Exodus выйдет в версии для Linux