Биробиджан, , 09:46 — REGNUM Диван с функцией массажа установил в своём служебном автомобиле мэр Биробиджана Александр Головатый.

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Как выяснила газета «Набат», на днях был завершен ремонт «мэрского» автомобиля. Мастер, выполнявший работы, выложил всю историю в Instagram. Из отчёта следует, что теперь авто мэра только внешне «Тойота Ланд Круизер». Внутри же установлены элементы роскоши от «Тойота Цельсиор» — намного более дорогого автомобиля. Например, диван с функцией массажа. Новый кожаный диван позволяет осуществлять и функции движения, подогрева, вентиляции. Помимо дивана в салоне авто выполнены и другие работы. Во сколько городскому бюджету обошлась модернизация мэрского авто, пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, предшественник мэра Головатого — экс-мэр Биробиджана Евгений Коростелев запомнился биробиджанцам тем, что плохо знал расположение улиц в своём городе, путался в них и убегал от избирателей, которые пытались указать ему на бардак в городе. Зато мэр Коростелев очень хорошо знал расположение улиц в городах Израиля, куда он очень часто выезжал в командировки на встречи с бывшими жителями ЕАО.