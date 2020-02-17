Новосибирск, , 09:40 — REGNUM В прокуратуре Новосибирской области рассказали о динамике преступности за январь 2020 года. По данным ведомства, за первый месяц текущего года количество зарегистрированных преступлений в сравнении с январём 2019 года возросло на 3,6% — до 3 680.

«Такая динамика связана с увеличением количества краж (на 8,2%) и выявленных фактов мошенничества (на 9,8%), составляющих основную массу в структуре преступности (55,6% от общего числа зарегистрированных уголовно наказуемых деяний)», — уточнили в региональной прокуратуре.

Тем временем, в регионе сократилось количество разбойных нападений (на 26,7%), грабежей (на 6,6%), угонов (на 9,1%).