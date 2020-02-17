Владивосток, , 09:42 — REGNUM Вице-мэр Владивостока Татьяна Бережная написала заявление о добровольном сложении с себя полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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Татьяна Бережная в городской администрации курировала вопросы спорта, информационной и молодёжной политики, осуществляла взаимодействие с различными общественными организациями, а также контролировала работу комиссии по делам несовершеннолетних. Свой пост она покинула 14 февраля.

«Пока нет никакой информации о том, кто её заменит. Обязанности Татьяны Бережной перераспределены на других заместителей главы города», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, количество заместителей главы Владивостока дошло до восьми. В январе мэрии был представлен очередной вице-мэр. Пост получил Азат Ислаев.