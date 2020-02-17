Москва, , 09:36 — REGNUM Длинные выходные дни предстоят жителям России с 22 по 24 февраля. Об этом напомнили в Роструде.

Трёхдневный отдых связан с Днём защитника Отечества. В 2020 году 23 февраля выпадает на воскресенье, поэтому следующий за ним понедельник 24 февраля объявлен выходным днём. Таким образом, последняя рабочая неделя февраля будет четырёхдневной.

Напомним, прежде праздник назывался Днём Советской армии и Военно-морского флота. Впервые его отмечали в 1922 году, когда исполнилось четыре года со дня образования Красной армии.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта — Международный женский день — в 2020 году также выпадает на воскресенье. Выходной день переносится на понедельник.

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