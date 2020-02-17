Ташкент, 17 февраля 2020, 09:33 — REGNUM Незаконный оборот лекарственных средств в Сырдарьинской области Узбекистана пресекли сотрудники Государственного таможенного комитета, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями обнаружили партию лекарств в автомобиле Chevrolet Cobalt. Общая стоимость груза оценивается в 69,4 млн сумов ($7286).
Кроме того, таможенники выявили еще одну контрабандную партию биологически активных добавок в городе Гулистон. Общая стоимость контрабандного груза составила 66 млн сумов ($6930).
Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля сотрудники Государственного таможенного комитета Узбекистана пресекли незаконный вывоз уникальных монет XIX века.
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