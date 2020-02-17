Екатеринбург, 17 февраля 2020, 09:32 — REGNUM Два екатеринбургских детских сада отдали на баланс города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Ранее дошкольные образовательные учреждения №№ 121 и 120 находились в ведомстве РЖД. Теперь они переданы муниципалитету. Детские сады находятся в Железнодорожном районе города.
Общее количество детских садов в Екатеринбурге теперь достигло 357.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее екатеринбургский застройщик решил избавиться от бывшего детского сада. Земельный участок выставлен на продажу, он оценен в 350 млн рублей.
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