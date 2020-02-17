Барнаул, , 09:32 — REGNUM Заявления судьи Конституционного суда Константина Арановского по поводу СССР и необходимости возмещения якобы причиненного советским «режимом» вреда «по милосердию» корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»):

«Судья Арановский известен своими оригинальными «особыми мнениями». Для коллегиального органа, каким является Конституционный суд, это нормальная и даже полезная практика. Но с высказанным мнением относительно необходимости возмещения вреда, якобы причиненного Советским Союзом, категорически нельзя согласиться.

Говорить об этом — значит открывать ящик Пандоры. Ведь это может дать дополнительные козыри руководителям тех стран, для которых русофобия давно стала главным идеологическим фундаментом. Стоит только заявить о готовности «компенсации», как нам предъявят столько претензий, что не расплатятся и наши внуки. Нас обвинят во всех мыслимых и немыслимых грехах, обвинят во всех своих проблемах.

Мы никому ничего не должны. Если что-то и были должны, то «долги» с лихвой перекрыло то, что сделала наша страна для всего мира. Так что должны нам. За освобождение от колониального ига, за спасение мира от фашизма, за помощь в развитии экономики, медицины, образования, науки. И за все это наша страна заплатила страшную цену — жизнями миллионов наших соотечественников, тяжелейшим трудом, колоссальными материальными ресурсами, которые были отняты у России и направлены «братским странам». Которые сегодня стараются забыть все то, что мы когда-то сделали для них.

Напомним, ранее о том, что судья Конституционного суда Константин Арановский вновь отличился своими оригинальными высказываниями, заявив что СССР был «незаконно созданным государством» и что Россия должна отказаться от статуса правопреемницы СССР, но возместить якобы причиненный советским «режимом» вред, информировал «Коммерсантъ».

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