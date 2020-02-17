Тверь, , 09:32 — REGNUM Сильный ветер и метель прогнозируется на территории Тверской области 17 февраля, сообщили в Росгидрометцентре.

По информации синоптиков, в понедельник в регионе ожидается усиление ветра до 22 м/с в сопровождении метели. Ветреная погода с мокрым снегом установится 17 февраля в северных регионах ЦФО.

В связи с сильным ветром на территории округа, в том числе в Тверской области, объявлен жёлтый уровень опасности.

Отметим, что накануне, 16 февраля, без света остались жители части Центрального района Твери — из-за аварии на Вагжановской подстанции.