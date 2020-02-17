Санкт-Петербург, , 09:33 — REGNUM Представитель Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу попросила суд о закрытии заседания по административному иску к Алле Ильиной, поскольку во время заседания могут быть озвучены данные, затрагивающие вопросы государственной безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

По словам представителя Роспотребнадзора, судебное заседание необходимо закрыть от слушателей, поскольку помимо личных данных ответчика, будут разглашены данные касающиеся государственной безопасности, что может вызвать общественную панику.

Рассмотрев ходатайство истца, суд отклонил его, сославшись на то, что Ильина не возражает против присутствия журналистов в зале заседания.

Несмотря на то, что сотрудники управления настаивают на том, что Ильина опасна для общества, ни один из представителей истца не пришел в зал заседания в медицинской маске, хотя именно этот предмет является первым по необходимости при контакте с потенциально инфицированными.

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