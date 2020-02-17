Черкесск, , 09:30 — REGNUM Субъектом, в котором по итогам 2019 года отмечен самый низкий уровень жизни, признана Карачаево-Черкесия. Республика уже второй год подряд занимает предпоследнее место в рейтинге российских регионов по качеству жизни, составленному экспертами РИА Новости.

В десятку антилидеров также вошли еще два субъекта Северо-Кавказского федерального округа — Северная Осетия, которая за год опустилась с 65 на 79 позицию, и Ингушетия, занявшая 79 место.

Также невысокий уровень жизни зафиксирован в Туве, Бурятии, Калмыкии, на Алтае, Курганской и Еврейской областях и Забайкальском крае.

При подсчете результатов учитывались официальные данные Росстата, Минздрава и Минфина РФ об уровне доходов и занятости населения, жилищных условиях и безопасности, экологии и уровне экономического развития и другие параметры.

Карачаево-Черкесия оказалась в конце списка российских регионов по уровню жизни по ряду показателей, в том числе из-за невысокого уровня социально-экономического развития, низких доходов населения и высокого уровня безработицы.

Другие субъекты СКФО заняли следующие позиции в рейтинге: Дагестан — 64 место, Чечня — 71, Кабардино-Балкария — 75. Лидером по уровню жизни на Северном Кавказе по-прежнему остается Ставропольский край, занявший 23 позицию в рейтинге (22 место в 2018 году).

Читайте также: Республики Северного Кавказа снова в худших по уровню жизни